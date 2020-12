Inter, con lo Shakhtar Donetsk tocca a Lukaku e Lautaro Martinez

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

L’Inter in emergenza deve puntare sulle sue certezze. Contro lo Shakhtar Donetsk serve che Lukaku e Lautaro Martinez facciano la differenza.

CERTEZZE CERCASI – L’Inter per l’ennesimo anno arriva all’ultima sfida dei gironi di Champions League con l’acqua alla gola. Pure per due motivi: l’obbligo di fare risultato e l’emergenza a centrocampo. Le scelte di Conte sono limitate dalle contingenze, e quindi bisogna aggrapparsi alle certezze. In primis la coppia Lukaku Lautaro Martinez.

COPPIA AFFIATATA – Conte nel suo primo anno ha forgiato una coppia d’attacco dai numeri record. L’intesa tra il belga e l’argentino è sgorgata naturale e i due hanno saputo completarsi e compensarsi a seconda dei momenti. Si sono viste grandi serate di coppia e grandi serate individuali, colpi estemporanei e giocate mandate a memoria in ore di allenamenti. La certezza è che Lukaku e Lautaro Martinez sono, appunto, una coppia. Giocano insieme e anche l’uno per l’altro. Oltre che, sempre, per la squadra. Con lo Shakhtar Donetsk l’Inter ha bisogno di loro.

ESEMPI PER TUTTI – Con la squadra in emergenza i due attaccanti devono dare l’esempio. Indicare la via. Mostrare quella sfrontatezza che solo i giocatori offensivi sanno mettere in campo, per scrollare di dosso la tensione a tutti. E soprattutto segnare. Una prestazione di alto livello di Lukaku e Lautaro Martinez aiuterebbe tutta l’Inter.