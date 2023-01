Inter, con l’Empoli occhi su Satriano: l’uruguaiano titolare fisso

L’Inter con l’Empoli potrà valutare in modo diretto Martin Satriano. Il giovane infatti è di proprietà dei nerazzurri, e sta dimostrado una crescita.

GIOVANE IN PRESTITO – Nell’incrocio con l’Empoli di stasera per l’Inter c’è un giocatore da osservare da vicino. Parliamo di Martin Satriano. Il classe 2001 infatti è di proprietà dei nerazzurri. E il confronto diretto permetterà a Inzaghi di valutarne i passi avanti nel suo prestito in Toscana.

TITOLARE FISSO – Inzaghi infatti lo ha allenato. In ritiro e per i primi sei mesi della scorsa stagione. Quindi ha un ricordo puntuale e preciso. Rivederlo dopo questio primi mesi all’Empoli rappresenta un primo tagliando. Satriano con Zanetti è un titolare fisso. Il tecnico ha grande fiducia nell’uruguaiano, tanto da concedergli 1157 minuti in 17 presenze. 68 minuti a gara. Sempre titolare, Coppa Italia compresa, tranne che in due occasioni. E la sua crescita come procede?

TALENTO IN CRESCITA – Satriano sta dimostrando di saper stare in campo. Con personalità, senza mai fare un passo indietro. La sua presenza si sente. Specialmente come impatto fisico, Sa gestire tutto il fronte offensivo e fare da riferimento. Svaria molto, si fa vedere e per Zanetti è fondamentale per far uscire la palla dalla difesa. Spalle alla porta gioca già da giocatore esperto. E sfrutta bene la sua tecnica nei controlli e nelle sponde. Cosa gli manca? I gol. L’uruguaiano ha una solo rete all’attivo, contro la Salernitana. A fronte di 2,87 xG prodotti,. Gli manca ancora un pizzico di lucidità, di cattiveria in area. Con l’Inter ci sarà un primo esame diretto per valutare la crescita.