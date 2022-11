Inter, con l’Atalanta l’ultimo esame: dopo si viene rimandati a gennaio

Atalanta-Inter è l’ultimo esame per gli uomini di Inzaghi. L’ultima occasione per cercare una svolta. Che significa quella vittoria in un big match che in Serie A ancora manca.

PROMOSSI O RIMANDATI – L’Inter arriva all’ultima di Serie A prima della sosta come lo studente intelligente, ma che non si è applicato granché durante l’anno e deve giocarsi tutto all’ultimo esame. Atalanta-Inter di suo non è mai un incrocio banale. Il campo di Bergamo infatti storicamente non è facile per i nerazzurri di Milano, figuriamoci ora che gli uomini di Gasperini sono stabilmente nei primi posti in classifica. E soprattutto quest’anno. In cui stanno da sempre davanti. L’ultima partita prima del Mondiale è quindi l’ultimo esame per gli uomini di Inzaghi. Poi magari ci sarà ancora altro tempo per recuperare, ma da gennaio. Ed essere rimandati porta sempre tensione extra.

RITROVARSI, DI NUOVO – Mai come quest’anno Atalanta-Inter è una sfida carica. Gli uomini di Inzaghi devono, di nuovo, dimostrare qualcosa. Dopo il brutto passo falso con la Juventus l’Inter è tornata una squadra alla ricerca di sé. La larga vittoria col Bologna ha confermato lo status attuale: forte coi deboli, debole coi forti, per così dire. La sfida di Bergamo è l’ultima occasione per fare un passo avanti. Cercare una svolta. Dare un segnale a tutti sull’effettiva presenza dell’Inter in questo campionato.

VINCERE PER CERCARE LA SVOLTA – Perdere, ovviamente, darebbe un segnale nel senso opposto. E sembrerebbe molto quello definitivo. Con una sconfitta il periodo di sosta per il Mondiale diventerebbe davvero pesante in casa Inter. Le prospettive future diventerebbero limitate e il rischio di perdere la concentrazione su questa stagione altissimo. Come riattacchi la spina dopo una sosta così lunga senza prospettive concrete? Una vittoria in un big match invecce, seppur all’ultima occasione, significherebbe molto per l’Inter timida e fragile di questi primi mesi. Permetterebbe di scrollarsi di dosso le molte, troppe scorie di questo inizio di stagione così altalenante. Vincere servirebbe per arrivare a gennaio con una spinta in più. E ricominciare davvero. Un ultimo esame, in cui forse ci si gioca la stagione.