L’Inter con l’Atalanta blinda l’area con una grande prova difensiva

La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta è stata fondata sulla fase difensiva. Un fatto che si evidenzia andando a vedere i dati sulle conclusioni dei bergamaschi.

PRESTAZIONE DIFENSIVA – L’Inter nella partita con l’Atalanta ha messo in pratica anche una strategia difensiva di alto livello. Di cui il simbolo è sicuramente Acerbi, con la sua prestazione da leader difensivo. Ma questo genere di prestazione va sottolineata visto che gli uomini di Inzaghi giocavano contro il miglior attacco della Serie A. Con un dato da evidenziare: i tiri subiti da dentro l’area.

TIRI IN PORTA – L’Atalanta, come detto, è il miglior attacco del campionato. Una squadra da 15 tiri creati a partita, dei quali quasi 6 in porta. E nel limitare questo l’Inter è stata singolarmente efficace in fase difensiva. Guardiamo la grafica dei tiri prodotti dagli uomini di Gasperini presa dal report della Lega Serie A:

Gli uomini di Inzaghi, sostanzialmente, hanno concesso all’Atalanta solo conclusioni dal limite dell’area o più arretrate. Su 16 tiri effettivamente prodotti, da dentro l’area ne troviamo 9, ma in realtà sono tutti praticamente sulla linea dell’area. Quelli veri sono due. Ma soprattutto, va sottolineato come i tiri in porta siano solo tre. Tutti da fuori. E a conferma di questa sterilità offensiva al di là dei numeri grezzi troviamo il dato degli xG. I tiri degli uomini di Gasperini in totale valgono 0,64 xG secondo Understat. Un totale decisamente scarso. 0,04 xG per ogni conclusione. Una chiara vittoria della difesa dell’Inter contro uno dei migliori reparti offensivi della Serie A.