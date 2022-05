Inter, con l’addio di Perisic sei già coperta. Ecco cosa servirà a sinistra

L’Inter potrebbe seriamente perdere Ivan Perisic a fine stagione. Il croato è molto vicino all’accettare la proposta della Juventus ma, in caso, i nerazzurri sarebbero coperti ampiamente sulla corsia mancina.

SICUREZZA – L’Inter, nel mese di gennaio, ha preso dall’Atalanta Robin Gosens. E così facendo, non si è presa solo un rinforzo per questa stagione ma anche per il futuro. La situazione di Perisic non era limpida neanche qualche mese fa e dunque l’Inter, vista l’occasione, si è preparata al peggio. Ora il croato può seriamente salutare Milano per approdare alla Juventus ma i nerazzurri, inquietante questo caso, sarebbero tranquillissimi. Certo, bisognerebbe prendere un esterno sinistro come ricambio, magari un giovane (Parisi, Cambiaso) ma l’Inter ha le spalle coperte.