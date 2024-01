Inter, con la Supercoppa aumenta la pressione: testa fondamentale

La Supercoppa Italiana porterà all’Inter una dose extra di pressione in Serie A. Lo slittamento della partita di campionato infatti porterà alla nascita di una classifica virtuale.

PROBLEMA SUPERCOPPA – L’Inter questo weekend sarà in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana. Si inizia venerdì, con poi la partita decisiva in programma lunedì. Comunque vada, gli uomini di Inzaghi salteranno il turno di Serie A. E dato che invece la Juventus giocherà il campionato, per i nerazzurri è in arrivo un carico extra di pressione.

CLASSIFICA VIRTUALE – Il fatto che l’Inter non giochi in Serie A regala alla Juventus l’opportunità di superare i rivali. Mettendosi al primo posto di una classifica che fino al recupero di Inter-Atalanta sarà virtuale. Quindi per oltre un mese, fino al ventotto febbraui, Virtuale o meno, i bianconeri potrebbero risultare primi. E questo chiaramente caricherebbe di ulteriore pressione ogni gara degli uomini di Inzaghi. Che già da capolista sono attesi da tutti a un crollo da un momento all’altro, e quindi da inseguitori vedrebbero il baratro da vicinissimo. Non bastasse questo, c’è un ulteriore tarlo mentale.

PRESSIONE ALLE STELLE – L’Inter, proprio l’Inter di Inzaghi, infatti si è già trova a fare i conti con una classifica virtuale. Con un recupero da affrontare prima o poi e un punteggio non definitivo. E come è finita non serve ricordarlo. La squadra questo se lo ricorda benissimo. Ed è un fattore di pressione aggiuntivo. Da questo weekend insomma per l’Inter inizia una fase mentalmente delicatissima della stagione. Grazie alla Supercoppa Italiana.