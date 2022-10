Inter, con la Sampdoria serve ulteriore step-up: due aspetti da migliorare

L’Inter, questa sera, sfiderà la Sampdoria di fronte un San Siro gremito. Per gli uomini di Inzaghi altro banco di prova per confermare l’ottimo periodo di forma. Due aspetti da migliorare

CONFERME – L’Inter scenderà in campo questa sera contro la Sampdoria. La squadra di Inzaghi, dopo un’inizio di stagione traumatico, è riuscita a risalire la china, conquistando con merito la qualificazione agli ottavi di Champions League e rilanciandosi in campionato con tre vittorie consecutive. Contro i blucerchiati i nerazzurri dovranno fare un ulteriore step-up: anche in questo momento positivo sono emersi due aspetti da migliorare.

CONTINUITA’ – L’Inter deve certamente crescere in due aspetti: tenuta mentale e difensiva. Le due cose, spesso, vanno a braccetto: una squadra poco concentrata spesso commette errori evitabili. E l’Inter, in questo inizio di stagione, è apparsa spesso distratta in fase difensiva. Col Viktoria Plzen è arrivato un clean-sheet incoraggiante, ma certamente non basta: bisognerà tornare a chiudere le maglie difensive anche in Serie A dove il dato sui gol subiti, diciassette, non è confortante. La sfida di questa sera, contro la Sampdoria, potrà dare un’indicazione in tal senso: la squadra di Stankovic è in risalita e proverà a strapparre importanti punti salvezza alla squadra nerazzurra.