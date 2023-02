Inter, con la Sampdoria per la continuità: ci sarà la tenuta mentale?

Sampdoria-Inter rappresenta un nuovo test per i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi riusciranno a trovare continuità dopo aver vinto un big match?

POST BIG MATCH – Ed eccoci di nuovo qui. L’Inter ha vinto un big match, una piacevole abitudine di questo 2023. Per di più col MIlan, il rivale cittadino. Per la seconda volta in meno di un mese. La Serie A però non è finita qui. E l’incrocio con la Sampdoria riporta i nerazzurri a fare i conti coi propri fantasmi.

ALTI E BASSI DA EVITARE- Il problema dell’Inter in questa stagione, ma in particolare nel 2023, è la continuità di risultati. Nei big match gli uomini di Inzaghi hanno sempre tenuto la concentrazione alta. Superando il problema che ha zavorrato i primi mesi di stagione. Ma questa concentrazione viene meno in fretta, molto in fretta, quando il livello degli avversari si abbassa. Quando la prova è percepita come semplice i nerazzurri si adagiano. Una cosa vista, in parte, anche nell’ultimo derby. La Sampdoria penultima in classifica rappresenta quindi un nuovo test.

IMPARARE DAGLI ERRORI – Passare dalle motivazioni della sfida col Milan ai blucerchiati non è semplice. In particolare per l’Inter. Che è già caduta in tranelli simili con Monza, Parma in Coppa Italia e soprattutto Empoli. Rilassarsi equivale a rendersi vulnerabili. I nerazzurri avranno finalmente imparato dai loro errori?