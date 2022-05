Inter, con la Sampdoria all’andata una prestazione da cancellare sul campo

Inter-Sampdoria ha per i nerazzurri la motivazione di riscattare la prova dell’andata. Sampdoria-Inter è stato il primo stop degli uomini di Inzaghi.

PRECEDENTE DA RICORDARE – Vi ricordate il primo incrocio stagionale tra Inter e Sampdoria? È passato un po’ di tempo. Colpa del calendario asimmetrico. Data 12 settembre. Il primo inciampo stagionale degli uomini di Inzaghi. Che vengono fermati sul 2-2 dai blucerchiati ai tempi allenati da D’Aversa. Una delle migliori prestazioni dei liguri. Un qualcosa che nel ritorno a San Siro va cancellato.

PROBLEMI IN CAMPO – In quel pareggio, l’Inter è stata limitata a sole 8 conclusioni totali. Meno della metà di quella che produce di media in stagione. E il primo gol è arrivato su calcio di punizione diretto, con una magia di Dimarco. Già solo questo fa capire che le difficoltà sono state molte, soprattutto nella fase offensiva. Che è la migliore della squadra di Inzaghi. I nerazzurri si sono trovati due volte in vantaggio. E due volte si sono fatti recuperare. Il 2-2 finale è stato definito al minuto 47. Senza che si trovasse una soluzione. Forse la peggior prestazione stagionale di Brozovic, con 28 palloni toccati in 55 minuti. Con la ciliegina finale dell’infortunio di Sensi. Che, appena subentrato, ha lasciato la squadra in dieci e probabilmente compromesso il suo rapporto con Inzaghi. L’ultima partita della stagione vede per l’Inter la possibilità di riscattare quella prova opaca. Uno stimolo in più in una partita da vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze scudetto.