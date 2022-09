Inter, con la Roma terzo scontro diretto: un pericoloso effetto da evitare

L’Inter sabato alle 18.00 ospita la Roma a San Siro in quello che rappresenta il terzo scontro diretto della stagione per i nerazzurri dopo quelli con Lazio e Milan. Il comun denominatore è la sconfitta in entrambi i match per 1-3. Con i giallorossi serve una sterzata sia per acquistare fiducia che per dimostrare di non essere inferiori

ZERO ALIBI – L’Inter sta preparando la sfida con la Roma sapendo di dover fare a meno di Marcelo Brozovic e quasi sicuramente anche di Romelu Lukaku (QUI le ultime). Gli alibi però stanno a zero perché contro i giallorossi si tratterà del terzo scontro diretto in campionato per gli uomini di Simone Inzaghi dopo quelli con Lazio e Milan, terminati entrambi con una sconfitta piuttosto sonora. È naturale che contro la squadra di José Mourinho serva una sterzata, anche perché l’Inter è reduce da un’altra clamorosa batosta, ovvero il tracollo sul campo dell’Udinese. Lo scorso campionato ha dimostrato l’importanza degli scontri diretti e certamente l’Inter non può permettersi l’ennesimo passo falso. Né per la classifica né per la fiducia. Uscire sconfitta anche dal match con la Roma creerebbe una pericolosa sensazione di inferiorità e impotenza. Un qualcosa che l’Inter deve evitare da qui alla mega sosta per il Mondiale.