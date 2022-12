Inter, con la Reggina sotto esame l’attacco: a Inzaghi servono i gol

Reggina-Inter chiede ai nerazzurri un passo avanti in attacco. Col rientro di Lukaku serve mettere in campo una fase offensiva più convincente.

DUE PUNTE – Oggi l’Inter affronterà una nuova amichevole di questa preparazione invernale. E per Inzaghi c’è una novità sostanziale. Per la prima volta avrà a disposizione più di un attaccante. Per la sfida con la Reggina infatti raddoppiano le punte a disposizione. Da una passano a due. A Dzeko finalmente si aggiunge Lukaku. Che è pronto ad assaggiare il campo e mettere i primi minuti nelle gambe. E questo porta a chiedere una crescita in fase offensiva.

SOLUZIONE OFFENSIVA – L’Inter infatti nella sua versione col 3-5-1-1 non ha visto gol dalle sue punte. O meglio, dall’unica punta Dzeko. Mostrando i limiti del giocare con un reparto offensivo così ridotto. La soluzione ha da sempre un nome, Romelu Lukaku. Per questo il suo ritorno in campo deve coincidere con un cambio di marcia. Che in concreto si traduce in una richiesta di gol.

DIMOSTRARE SUL CAMPO – L’Inter è a due amichevoli dal ritorno in campo nelle partite ufficiali. Con la Reggina insomma non si fa ancora sul serio, ma manca poco. E a una squadra che ha già avuto molti problemi serve mostrare passi avanti. Il focus ora è sull’attacco. Siamo ancora solo a metà del reparto completo. Ma Dzeko e Lukaku possono dare molto. E serve lo facciano vedere in campo.