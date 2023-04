Inter, con la Lazio occasione per rimettersi davvero in gioco

Inter-Lazio segna per i nerazzurri la possibilità di tornare protagonisti del campionato. Vincere sarebbe una boccata d’ossigeno per la lotta Champions.

OCCASIONE DA COGLIERE – Inter-Lazio rappresenta un’occasione. L’Inter nel 2023 è passata da un rendimento altalenante a fermarsi quasi del tutto. Passando da un secondo posto comodo addirittura al sesto. Sprecando tutte le occasioni con le cosiddette piccole per accumulare punti. Così adesso c’è da cercare una svolta. Anzi, da prenderla attivamente.

SVOLTA POSSIBILE – Dal secondo al sesto posto infatti passano appena sette punti. E il secondo posto è occupato proprio dalla Lazio. La sfida di San Siro insomma è un confronto diretto. Un’occasione concreta per l’Inter per recuperare terreno. Per rimettersi in carreggiata. Non c’è da sperare che altri facciano risultato. Non serve aspettare nessuno. Serve diventare protagonisti in prima persona.

TORNARE PROTAGONISTI – L’arrivo di un big match complica chiaramente il calendario nerazzurro. Ma presenta come detto la possibilità di tornare protagonisti del proprio destino. Dopo tutti gli errori dell’ultimo periodo, l’Inter deve dimostrare di poter dare una svolta al suo campionato. Accorciare la classifica, rimettendosi così in gioco per la qualificazione Champions. Farlo alla prima occasione utile sarebbe un segnale. A tutti. La squadra ci riuscirà?