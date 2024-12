L’Inter con la Lazio deve concentrarsi sull’efficacia dell’attacco

Lazio-Inter è una partita che i nerazzurri devono vincere in attacco. Leverkusen infatti va superata tornando a lavorare in fase offensiva, come è sempre stato nella natura della squadra di Inzaghi.

PENSARE IN AVANTI – La fase difensiva storicamente in Serie A è fondamentale, ed avere una difesa solida è il punto di partenza per poi arrivare a vincere il campionato. Però l’Inter nel big match con la Lazio deve lavorare in senso opposto. Concentrandosi sulla sua fase offensiva. Pensando, per farla breve, a vincere in attacco.

PARADOSSO DIFENSIVO – Questo non significa chiaramente che gli uomini di Inzaghi debbano sacrificare la fase difensiva. L’Inter ha già dovuto registrare tutti i suoi movimenti di non possesso nella prima parte della stagione, dopo un inizio decisamente poroso. Ritrovata però una base siamo arrivati a un eccesso di confidenza. E proprio l’esempio di Bayer Leverkusen-Inter richiede un cambiamento di atteggiamento in Lazio-Inter.

LAZIO-INTER, DIFENDERSI NON BASTA

GIOCARE ENTRAMBE LE FASI – I nerazzurri infatti in Champions League sono arrivati al paradosso di giocare solo in difesa. Chiaramente un’iperbole, ma anche Inzaghi ha sottolineato come la squadra nella sfida coi tedeschi abbia prodotto troppo poco in attacco. Come adagiandosi su quella fase difensiva, diventata efficace. Accontentandosi del minimo sforzo. E proprio questo va superato in Lazio-Inter.

VINCERE IN ATTACCO – La fase difensiva infatti è solo metà del lavoro. Quello che l’Inter ha perso di vista a Leverkusen è che la possibilità di vincere passa dal segnare un gol in più dell’avversario. La natura dell’Inter di Inzaghi è sempre stata offensiva. Ci sono sempre state occasioni, magari sbagliate, o comunque situazioni pericolose cui magari è mancato l’ultimo guizzo. L’Inter con la Lazio deve ritrovare la sua natura. Produrre in fase offensiva, così che poi la difesa possa conservare quanto fatto. Ma il punto di partenza lunedì è giocare in attacco.