Inter, con la Lazio c’è anche la pressione data dal giocare per ultimi

La collocazione in calendario di Lazio-Inter porta per i nerazzurri una dose di pressione aggiuntiva. Lunedì infatti gli uomini di Inzaghi saranno spalle al muro.

POSTICIPO INSIDIOSO – Lazio-Inter è in programma lunedi alle 20.45. Il posticipo del lunedì, l’ultima partita della giornata di campionato. E se questo rappresenta un’occasione di recuperare le forze, per i nerazzurri in particolare porta una dose di pressione aggiuntiva. Perché giocare per ultimi significa conoscere già tutti i risultati delle avversarie.

PRESSIONE PER IL RISULTATO – Parliamo di pressione aggiuntiva perché gli uomini di Inzaghi ne hanno già una loro dose specifica, a parte. In primis per il ruolo dell’Inter di campione in carica. Poi per la situazione specifica post Bayer Leverkusen, quindi con un riscatto da cercare sul campo dopo la seconda sconfitta stagionale. La collocazione della sfida con la Lazio però aggiunge un carico particolare.

SITUAZIONE PARTICOLARE – Già di suo Lazio-Inter è un big match. Una sfida tra squadre a pari punti nel gruppone dietro l’Atalanta. Una sorta di spareggio tra inseguitrici. Questo è il punto di partenza. Poi appunto c’è il fatto di giocare il lunedì. Per ultimi. Conoscendo già i risultati di Atalanta, Napoli, Fiorentina, che quindi potrebbero già avere distacco in classifica. Ma anche Juventus che vincendo sarebbe a un punto. L’Inter insomma arriverà alla partita con la Lazio spalle al muro. Con un solo risultato possibile. E quindi con la pressione alle stelle.