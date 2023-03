Inter, con la Juventus occasione per riscattare la prova dell’andata

L’Inter con la Juventus ha l’occasione di riscattare la gara di andata. Cioè il big match affrontato peggio da ottobre dagli uomini di Inzaghi.

SFIDA DI RITORNO – Inter-Juventus non è una partita banale. Ovviamente per motivi storici, ma anche per l’andamento specifico della sfida in questa stagione. La gara di andata infatti è stato uno dei principali momenti di difficoltà degli uomini di Inzaghi. E va cancellato sul campo.

MOMENTO CHIAVE – Juventus-Inter è stata una delle sconfitte stagionali dei nerazzurri. E già questo potrebbe bastare vista la rivalità storica. Ma il nodo fondamentale è il quando è arrivata. La partenza dell’Inter in stagione infatti è stata problematica, con cinque sconfitte praticamente nel primo mese. In particolare in tutti i big match. Poi la squadra ha trovato una sua quadratura ed è riuscita a risollevarsi. Fino alla partita con la Juventus. Per poi tornare a vincere dopo.

UNICA SCONFITTA – Juventus-Inter rimane l’unica sconfitta in un big match da Inter-Roma del primo ottobre. L’unica partita del genere sbagliata dagli uomini di Inzaghi in tutti questi mesi. Contro una Juventus incerottata e in un momento difficile, per di più. Una macchia da cancellare sul campo.