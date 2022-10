Inter, con la Fiorentina vittoria anche fisica: corse oltre alla media

Fiorentina-Inter è stata per i nerazzurri una vittoria anche di fisico. Gli uomini di Inzaghi per strappare i tre punti hanno dovuto mettere in campo la corsa.

VITTORIA DI FISICO – L’Inter per trovare i tre punti contro la Fiorentina ha dovuto mettere in campo anche un notevole sforzo fisico. Sia per coprire gli attacchi avversari che per giocarsi tutte le carte possibili nelle ripartenze. I dati sulla corsa del report della Lega Serie A (QUI a pagina 7) confermano questo sforzo, e danno un’idea della portata. I nerazzurri hanno coperto 112, 234 km in totale, contro i 107,086 dei viola. Una differenza netta. Che va oltre anche le medie stagionali.

SFORZO OLTRE LA MEDIA – L’Inter è una delle squadre che corre di più in Serie A. Per la precisione la seconda dopo la Lazio. La media dei km coperti dai nerazzurri a gara è di 110, 059. Un dato quindi superato nella sfida con la Fiorentina. A testimonianza di uno sforzo fisico unico. Necessario per portare a casa una vittoria dura e pesante.