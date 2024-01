Inter, con la Fiorentina adesso si può azzannare il campionato

La sfida con la Fiorentina ha acquisito un peso diverso dopo il pareggio della Juventus con l’Empoli. L’Inter adesso ha la possibilità di ergersi a protagonista assoluta del campionato.

AZZANNARE IL CAMPIONATO – Fino a ieri sera Fiorentina-Inter rappresentava una partita in cui i nerazzurri dovevano mostrare solidità mentale, per stare sul pezzo senza pensare alla Juventus. Dopo il pari dei bianconeri con l’Empoli però serve un passo in avanti. Perché ora gli uomini di Inzaghi hanno la possibilità concreta di azzannare il campionato.

PESO DEL RISULTATO – L’Inter ha l’occasione di dimostrare quella mentalità che viene sempre attribuita ad altri. Dove per altri, al solito, si intende la Juventus di Allegri. Vale a dire quella capacità di fiaccare le speranze altrui con risultati di peso al momento giusto. La capacità di vincere, detto banalmente. Perché una vittoria avrebbe un peso unico in questo momento.

RENDERSI PROTAGONISTI – L’Inter ha in mano il suo destino. Proprio per questo, diventa importante rendersi protagonisti attivi. Vincere per scaricare tutta la pressione dello scontro diretto con la Juventus su Allegri. La prestazione di Firenze diventa la possibilità di cambiare la percezione di questa Inter. Di spazzare via qualche dubbio. Vincere per azzannare il campionato. In attesa poi di Inter-Juventus.