Inter, con Inzaghi cambia il centrocampo: atteggiamento più offensivo?

Simone Inzaghi sarà presto annunciato come nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico, porta in dote ad Appiano, anni di esperienza alla guida della Lazio. Una squadra plasmata dalle sue idee: fra queste spicca il rendimento delle mezzali, molto offensive. Lo vedremo anche all’Inter?

CAMBIO – L’era di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter sta per iniziare. L’ormai ex tecnico della Lazio rappresenta un scelta che garantisce la continuità tattica rispetto alla gestione Conte. Nei suoi anni a Roma, infatti, il 3-5-2 è stato il sistema di gioco più collaudato. Sistema di gioco su cui verrà disegnata anche l’Inter, con qualche variazione rispetto al recente passato: è lecito, infatti, aspettarsi una linea mediana con un atteggiamento diverso, più offensivo forse, rispetto al recente passato. I rendimenti di Milinkovic-Savic e di Luis Alberto alla Lazio, in tal senso, sono indicativi.

NOVITA’ – Il centrocampo dell’Inter, nel corso della stagione appena trascorsa, ha dato prova di solidità e grande maturità: non a caso, infatti, Nicolò Barella è stato eletto come miglior centrocampista dell’ultimo campionato di Serie A. Ma, con Inzaghi, il rendimento in fase offensiva può crescere ulteriormente: l’Inter, nella scorsa stagione si è appoggiata molto sui gol di Lukaku e Lautaro Martinez. Sono indispensabili, però, nuove bocche da fuoco: Eriksen, ad esempio, se sfruttato come trequartista, può rappresentare in tal senso una nuova arma nell’arsenale dell’Inter. Anche Barella può crescere: nella scorsa stagione ha siglato 3 gol e 9 assist. Numeri ottimi che però, con Inzaghi al comando, possono solo crescere.