Inter, con il Porto rebus centrocampo: un insostituibile, fattore M decisivo

L’Inter, dopo la vittoria ottenuta a San Siro sull’Udinese, si prepara all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di Conceicao. Una sfida importantissima per gli obiettivi stagionali della squadra di Inzaghi che deve sciogliere il rebus centrocampo. Tutto dipende dal fattore M

REBUS – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a scendere nuovamente in campo in Champions League dove mercoledì a San Siro sfiderà il Porto nell’andata degli ottavi di finale. La squadra portoghese è un avversario decisamente ostico che da ottobre in pratica sa solo vincere pur non brillando sempre. Insomma, Inzaghi sa che servirà il suo miglior undici per poter fare la partita. Il rebus più grande, a parte l’attacco dove Romelu Lukaku ed Edin Dzeko si giocano una maglia al fianco di Lautaro Martinez, riguarda il centrocampo.

Inter, chi a centrocampo contro il Porto? Calhanoglu non sembra in discussione, tutto dipende dal fattore M

Con il rientro di Marcelo Brozovic, infatti, si aprono mille ragionamenti su chi far partire dal 1′ tra il croato e Hakan Calhanoglu che anche ieri contro l’Udinese è entrato e ha cambiato la partita. La sensazione è che il turco sia imprescindibile e quindi non in discussione per la sfida al Porto. Tutto dipende dunque dal fattore M, come Mkhitaryan. L’armeno è stato il migliore in campo contro i friulani con tanto di rete del 2-1 che ha dato fiato e forza all’Inter, poi vittoriosa per 3-1. L’ex Roma però è uscito dal campo malconcio per via di una forte contusione: a caldo le sue condizioni non sembravano impensierire più di tanto (vedi articolo), ma è chiaro che le scelte di Inzaghi dipenderanno moltissimo dal suo recupero. Intanto il rebus rimane.