Inter, con il Napoli nuovo anno ma vecchie abitudini: troppi gol sbagliati!

L’Inter vince 1-0 contro il Napoli nella prima gara del 2023. Ma i nerazzurri sono ancora troppo imprecisi davanti alla porta avversaria.

TRADIZIONI RISPETTATE – Quando l’Inter affronta il Napoli all’inizio dell’anno, ci sono ottime probabilità che arrivi la vittoria nerazzurra. E la gara di ieri sera (qui gli highlights) conferma e rafforza il trend in atto. Anzi, quella firmata da Edin Dzeko è la quinta vittoria consecutiva contro gli azzurri a San Siro. Ma battere il Napoli a inizio anno non è l’unica tradizione che l’Inter ha rispettato ieri. Restringendo il campo a questa stagione (e parte della scorsa), ieri i giocatori di Simone Inzaghi hanno onorato un’altra consuetudine. Quella di non capitalizzare tutte le occasioni da gol che si creano.

QUANTI ERRORI – Anche contro il Napoli, l’Inter sbaglia tanti, troppi gol. E deve ringraziare la prova perfetta della difesa (André Onana incluso) se questi errori restano senza conseguenze sul risultato finale. Ieri sera le occasioni “mangiate” iniziano già al 3′ di gioco, con Federico Dimarco che alza troppo il tocco diagonale. Proseguono poi con forse l’occasione più clamorosa, quella che capita al 26′ sul destro di Matteo Darmian. E pure Romelu Lukaku entra in questi highlights, mandando alto un tiro di destro al 41′. Giusto pochi secondi prima di un’altra incredibile occasione sprecata da Dimarco (che però era in fuorigioco). Tre occasioni da gol più che nitide, tutte nel primo tempo. Che poteva tranquillamente finire 3-0 per l’Inter, e nessuno avrebbe avuto da recriminare. I nerazzurri continuano a creare tantissime occasioni, ma a convertirne troppo poche. Un lusso che prima o poi non ci si potrà più permettere.