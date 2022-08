Inter, con il Lecce per proseguire una doppia tradizione

Manca sempre meno al tanto atteso inizio della prossima Serie A, che vedrà l’Inter impegnata in trasferta sul campo del Lecce. I nerazzurri sono chiamati a rispettare una doppia tradizione iniziata ormai due stagioni or sono.

STRISCIA POSITIVA – Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Così cita un vecchio adagio che si può adattare in ogni sfera della vita. Anche nel calcio e nella Serie A. Per l’Inter l’inizio del prossimo campionato è rappresentato dalla gara in trasferta contro il Lecce. I nerazzurri, nelle ultime tre stagioni, hanno sempre iniziato con il piede giusto. L’ultima “non-vittoria” risale alla stagione 2018-2019, quando la squadra cadde per 1-0 sul campo del Sassuolo. Da allora, nelle seguenti tre stagioni, sono arrivate tre vittorie all’esordio in campionato. Con un dato curioso. Ovvero, ognuna di queste vittorie dell’Inter è stata siglata con quattro gol segnati. Nel 2019-2020, proprio contro il Lecce, 4-0. Nel 2020-2021, contro la Fiorentina, un rocambolesco 4-3 in rimonta. Infine la scorsa stagione, con il 4-0 senza appello rifilato al Genoa. Una doppia tradizione che l’Inter dovrà rispettare anche quest’anno.