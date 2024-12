Inter-Como, Mkhitaryan per confermare una realtà. Presente chiaro

Inter-Como si disputerà stasera 23 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Dal primo minuto ci sarà anche Henrikh Mkhitaryan, il quale intende continuare a dimostrare una tendenza.

LA SITUAZIONE – Inter-Como vedrà ricomporsi il centrocampo titolare dei nerazzurri. Con Nicolò Barella pienamente recuperato, Hakan Calhanoglu in regia ed Henrikh Mkhitaryan da “mezzala di qualità”, i meneghini si presentano alla sfida contro la squadra allenata da Cesc Fabregas con tutti i presupposti per poter esprimere al meglio le proprie qualità e il proprio gioco. La gara non sarà affatto semplice, stante la capacità dei lombardi di esaltarsi al momento del confronto con le big, ma l’Inter ha nelle mani la possibilità di tornare a -3 dall’Atalanta portando a casa il match con relatività tranquillità.

Inter-Como, Mkhitaryan torna a dare fantasia al centrocampo

IL RUOLO – Mkhitaryan sarà chiamato ad esercitare quella funzione che Inzaghi gli ha cucito su misura in nerazzurro. L’armeno dovrà agire da collante tra il centrocampo e l’attacco, sfruttando il suo estro e la sua intelligenza tattica per individuare gli spazi giusti per colpire in maniera efficace la compagine avversaria. Con l’ausilio di due compagni dall’elevato spessore tecnico, come Calhanoglu e Barella, Mkhitaryan potrà incidere in maniera significativa sulla sfida, comprovando ulteriormente la sua centralità nell’Inter del presente.