Inter, ora come si gestisce il ritorno con la Fiorentina?

Fiorentina-Inter lascia anche aperto il problema di chi mandare in campo per Inter-Fiorentina. Inzaghi darà ancora fiducia ai titolari?

RITROVARE LA ROTTA – Fiorentina-Inter ha aperto un’emorragia in casa nerazzurra. Col problema ulteriore di dover riaffrontare la stessa squadra a pochi giorni di distanza. Come si fa quindi a ritrovare la rotta dopo una batosta simile? Una domanda che diventa un vero e proprio rebus per Inzaghi. Con un punto di partenza: la scelta degli uomini.

PROBLEMA DI UOMINI – La sconfitta a Firenze infatti ha visto un chiaro fallimento specifico dei riferimenti tecnici di Inzaghi. Il tecnico ha fatto poco turnover, mandando in campo la formazione più affidabile possibile. Eppure dei vari Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Thuram, nessuno in campo è stato in grado di gestire le mareggiate viola. Nessuno ha trovato uno spunto per rianimare la squadra. Tutti sono finiti travolti. Quindi viene spontanea la domanda: lunedì per Inter-Fiorentina chi gioca?

Inter-Fiorentina, due vie per Inzaghi

QUALE VIA? – Le vie sono due. La prima è confermare ancora i leader tecnici. Spingerli a ritrovarsi in campo dopo ben due uscite di fila con molte anzi troppe difficoltà. Una responsabilizzazione dei giocatori più importanti. Oppure c’è la seconda. Cioè cercare nuovi spunti con dei cambi. Puntando tanto e forte sulle alternative. Quelle alternative che fino ad oggi non hanno saputo davvero convincere. Chiedendo agli altri, per così dire, un messaggio generale. Tenendosi in caso i titolari carichi per uno spezzone di partita. Il momento è delicato e le scelte saranno pesanti. Tutto sta a Inzaghi.