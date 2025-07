L’Inter come gestirà quel centrocampista dimenticato da tutti?

Nella rosa dell’Inter c’è un giocatore ormai totalmente dimenticato. Escluso da ogni tipo di discussione, tecnica o di mercato. L’Inter però non può fare finta che non esista.

GIOCATORE SCOMPARSO – Nelle mille discussioni sul futuro prossimo dell’Inter c’è e uno e un solo giocatore che non viene mai nominato. Tutti gli altri hanno avuto i loro cinque minuti di notorietà. Vuoi per un gol, un’ipotesi tattica, una suggestione, un litigio, un indizio social o una voce di mercato. Anche Palacios, per dire. Tutti tranne uno, Piotr Zielinski. Il polacco è semplicemente scomparso dalla narrazione nerazzurra. Dopo l’infortunio accusato in nazionale, silenzio e oblio. Ma l’Inter cosa ha intenzione di fare con lui?

Che sarà di Zielinski e del suo cammino all’Inter?

STAGIONE IN CALO – Zielinski un’estate fa non era stato un innesto banale. L’Inter aveva scelto lui per completare una rosa considerata già competitiva ai massimi livelli. Un’opzione in più di alto livello per aumentare le alternative e le rotazioni. Le cose però non sono andate esattamente così. La stagione del polacco ha visto poche luci, ed è andata pure in violento calando negli ultimi mesi del 2025. Per questo un anno dopo il suo arrivo è finito sostanzialmente nel dimenticatoio. Scomparso da ogni discorso, da ogni ipotesi. Però Zielinski in rosa c’è. E l’Inter deve capire come gestirlo.

PROBLEMA DA AFFRONTARE – L’ex Napoli è un giocatore con un certo profilo. E anche un certo stipendio. Pure con un contratto lungo, fino al 2028. Tradotto, non si può solo dimenticarsi di lui e fingere non esista. Non è un Primavera, né un esubero che puoi mandare in Under 23. Ed è difficile pensare a una trattativa per lui vista la stagione, l’età, gli infortuni e il contratto. L’Inter insomma non può solo far finta che non ci sia. Non considerarlo non lo farà scomparire per magia. L’Inter deve trovare il modo di farlo tornare utile. Zielinski non può semplicemente sparire. Bisogna ricordarsi che è in rosa, e pensare al mondo di rilanciarlo.