Inter, doppio colpo di mercato a breve: la ripartenza inizia qui

Dopo la conclusione della stagione, entra nel vivo il calciomercato. Naturalmente anche per l’Inter, che deve ripartire dopo la sconfitta in finale di Champions League, cercando di ristabilire le gerarchie soprattutto in campionato. Con un doppio “colpo di mercato” da chiudere a breve (vedi articolo).

DOPPIO COLPO – Per l’Inter è tempo di pianificare la prossima stagione, nella quale bisognerà ripartire dopo la sconfitta in finale di UEFA Champions League. L’obiettivo principale sarà naturalmente il campionato, con l’obbligo di fare meglio rispetto alla stagione appena passata e cercare di conquistare la seconda stella. Per poterlo fare bisogna programmare al meglio il mercato, con la necessità di mantenere la rosa competitiva al massimo. Partendo da due “colpi” che l’Inter dovrebbe ufficializzare a breve.

RINNOVI IN VISTA – I due colpi si chiamano Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. I cui rinnovi con l’Inter sono ormai in dirittura d’arrivo. L’importanza di blindare i contratti dei due giocatori è tantissima per la squadra, che già lo scorso anno si è ritrovata a gestire la situazione spinosa legata a Milan Skriniar. Per l’Inter il rinnovo di Bastoni e Calhanoglu segna anche la voglia e la conferma di mantenere l’ossatura di una squadra in grado di arrivare fino alla finale della più importante competizione al mondo per club. Una squadra che il prossimo anno dovrà anche dire la sua in Serie A.