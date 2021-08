Inter, col Verona attenta ai trequartisti: Zaccagni e Barak insidiosi

In Verona-Inter la difesa nerazzurra dovrà fare particolare attenzione ai due trequartisti di Di Francesco, Zaccagni e Barak.

ATTENZIONE AI TREQUARTISTI – Nella bella prova contro il Genoa l’unico appunto da muovere all’Inter è stato relativo a una non perfetta tenuta difensiva. Oggi col Verona ci sarà subito un nuovo test. Perché la squadra di Di Francesco punta molto sui suoi trequartisti, Zaccagni e Barak. Due che possono mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

POSIZIONE DELICATA – Zaccagni e Barak agiscono in una zona di non semplice lettura. Praticamente a metà strada tra i terzi di difesa dell’Inter e gli interni di centrocampo. Uno spazio di mezzo, che va coperto in modo specifico per la loro presenza. In più i due giocano a piede invertito, l’italiano a sinistra e il ceco a destra. Il che significa che puntano a rientrare sul piede forte, col marcatore che deve essere sempre pronto a coprire sul suo piede debole per evitare di liberargli la porta. Stringendo la difesa, favorendo le sovrapposizioni. Inzaghi dovrà curare molto la difesa su di loro.