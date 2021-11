Inter, col Venezia attenzione sulle fasce: esterni sono chiave del gioco

In Venezia-Inter molto passerà dalle fasce. Il gioco di Zanetti punta molto sui suoi esterni, e l’Inter dovrà farsi trovare pronta in copertura.

ATTENZIONE ALLE FASCE – Il Venezia sta accumulando punti in Serie A grazie a uno stile di gioco ben definito. L’idea di base di Zanetti è quella di avere una squadra compatta e bassa, per poi ripartire negli spazi. Con una zona preferita su cui puntare: le fasce. Quindi l’Inter dovrà prestare particolare attenzione proprio a questa zona del campo.

ESTERNI CHIAVE – Per attuare il suo piano Zanetti ha gli uomini giusti. Haps, Mazzocchi, Johnsen e Okereke, per restare ai titolari ideali, sono tutti elementi di gran corsa. Con allungo, strappi, capacità di attaccare gli spazi. E licenza di sfruttare tutto questo una volta recuperata palla. Pericolosi per qualunque avversario. A patto di avere spazio. Oltre ad essere abili individualmente, gli esterni del Venezia giocano a coppie. L’Inter dovrà essere pronta alle loro folate. Con attenzione all’uomo di riferimento, coperture preventive, anche aiuti e raddoppi se necessario. Una chiave della partita.