Inter, col Torino vittoria e ripresa fisica: sale nettamente il dato sulla corsa

L’Inter contro il Torino ha vinto anche correndo più degli avversari. La condizione fisica degli uomini di Inzaghi nell’ultima settimana sembra in crescita.

CRESCITA FISICA – L’Inter contro il Torino oltre a tre punti decisamente corroboranti ha mostrato anche una ripresa fisica. Nelle prime giornate i nerazzurri infatti non hanno particolarmente brillato nei dati sulla corsa, pur restando ai primi posti della statistica in Serie A. Nell’ultima settimana però c’è una crescita che va sottolineata. Dal Milan ai granata.

MILAN E BAYERN – Per cominciare, l’Inter contro il Milan ha corso più degli avversari. Pur non arrivando a un totale di km significativo, tanto che il valore di 106,754 ha abbassato la media stagionale. Ma contro il Bayern Monaco c’è stato il vero passo in avanti. I nerazzurri in Champions League hanno dato nettamente di più per stare dietro agli avversari, toccando il massimo in stagione con 118,7 km percorsi. Due indizi di una condizione in crescita. E col Torino è arrivato il terzo.

IL TORINO CONFERMA – Gli uomini di Inzaghi contro i granata hanno superato gli avversari nella corsa. Salendo nei km totali fino a 112,833, contro i 109,178 del Torino. Un netto aumento rispetto alla partita col Milan di appena una settimana fa. Tutto fa pensare dunque che almeno sulla condizione fisica l’Inter possa contare. Ora bisogna correre bene.