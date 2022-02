Inter, col Sassuolo c’è un punto di forza da sfruttare: i calci piazzati

Inter-Sassuolo promette di essere una partita in cui ci sarà grande attenzione ai calci piazzati. Le due squadre infatti hanno rendimento opposto in questa situazione specifica.

SPECIALISTI NEI PIAZZATI – L’Inter in questa stagione sta facendo la differenza anche grazie ai calci piazzati. I nerazzurri infatti sono secondi in A per gol realizzati da questa situazione. E primi per gol di testa, due statistiche collegate. Un punto di forza che spesso si è rivelato importante se non decisivo. Con grandi meriti a Calhanoglu, il battitore designato che sta confermando le sue doti. Tutto questo contro il Sassuolo va sfruttato in modo specifico.

DEBOLEZZA SPECIFICA – Il motivo è presto detto. Il Sassuolo è la terza peggior squadra in Serie A per gol subiti da calcio piazzato. Solo Cagliari e Verona hanno fatto peggio. E nella partita di oggi sarà anche squalificato Ferrari, vale a dire il principale baluardo difensivo. Specialmente sui contrasti aerei. L’Inter insomma ha un obiettivo ben chiaro: attaccare con decisione sui calci piazzati.