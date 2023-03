Inter, col Porto serve il carattere: chi risponderà in campo?

In Porto-Inter serve che i giocatori di Inzaghi si riscattino. In campo serve una prestazione di spessore. Serve che l’Inter ritrovi i suoi leader.

RISCATTO DA TROVARE – L’Inter si trova ancora una volta nella condizione di riscattare una sconfitta. Tanto inattesa quanto improvvida. In cui ancora una volta sono emersi tutti i limiti visti in questa stagione. Soprattutto l’incapacità dei giocatori di prendere in mano la partita e cambiarne il corso. In campo sono mancati i leader. Specialmente in attacco. Persino Lautaro Martinez. Col Porto chi risponderà?

PARTITA DELICATA – La trasferta di Champions è un ambito delicatissimo. Con una posta in palio rilevante. Specie in questo momento della stagione. Specie dopo la sconfitta con lo Spezia. Serve quindi che in campo i giocatori diano la giusta interpretazione alla gara. La giusta risposta. Che diventino attori positivi. Serve che l’Inter ritrovi i leader. Quelli che in questa stagione continuano a mancare gli appuntamenti. Un passo avanti collettivo, per ritrovare tutto il gruppo. Chi risponderà in campo?