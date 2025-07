Inter col pensiero alle cessioni! Sono diversi i nomi in uscita

L’Inter non può pensare solamente alle entrate. Sì, è vero che gli introiti per la stagione appena conclusa sono stati altissimi, ma lo spazio in rosa è minimo e c’è bisogno di uscite.

PROGRAMMA – L’Inter continua a seguire il programma organizzato dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina. La storia di Hakan Calhanoglu ha forse sparigliato la situazione e per questo motivo lui è il primo nome in uscita in casa nerazzurra. Dopo gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny la dirigenza vuole assolutamente liberare spazio per pensare poi alle future entrate dei prossimi mesi. Ci sono diversi nomi in dubbio e su cui riflettere.

Inter, diverse questioni da risolvere sul fronte cessioni!

I NOMI – Dopo Calhanoglu c’è la questione Mehdi Taremi da risolvere. L’iraniano non è nei piani di Cristian Chivu e potrebbe lasciare il club a breve per fare spazio ad un quinto attaccante da acquistare nei giorni finali di mercato. Un altro nome interessato per la cessione è Tajon Buchanan di ritorno dalla Gold Cup con il Canada. Nella spedizione della sua nazionale è stato il migliore e diverse squadre hanno bussato per acquistarlo ad un prezzo a doppia cifra. Gli ultimi sono Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic, che sono certi di salutare il club nerazzurro e su cui già ci sono discorsi intavolati o trattative iniziate.