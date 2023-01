Inter, col Napoli subito un test specifico: la difesa sui calci piazzati

L’Inter contro il Napoli dovrà mostrare subito di essere cresciuta in un ambito che ha dato problemi costanti. Cioè la difesa sui calci paizzati.

TEST SPECIFICO – Inter-Napoli è un vero e proprio crash test per i nerazzurri. Oltre a tutte le cose più evidenti, per gli uomini di Inzaghi c’è un elemento specifico. La difesa sarà stimolata in uno degli ambiti in cui ha dimostrato più difficoltà. O meglio difficoltà continue, anche nei momenti migliori. Vale a dire sui calci piazzati.

PROBLEMA DIFENSIVO – Il Napoli domina la Serie A in tutto un elenco di voci statistiche. Tra queste, i gol sui calci piazzati. Gli uomini di Spalletti ne hanno messi insieme ben nove. Meglio di tutti. L’Inter invece è la terza squadra ad averne subiti di più nella stessa fattispecie. E negli occhi dei tifosi sono ancora relativamente freschi i ricordi della sfida con l’Atalanta. In cui l’Inter ha subito un gol su angolo e ne ha rischiati almeno altri due. Un punto debole chiaro, anche oltre il mero dato delle reti al passivo. Che sarà messo alla prova dall’avversario peggiore.