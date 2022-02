Inter, col Napoli primo tempo da brividi: ancora un problema di testa

Napoli-Inter è stata divisa in due dal punto di vista mentale per i nerazzurri. Nel primo tempo a causa del rigore regalato gli uomini di Inzaghi sono finiti vittima dei soliti problemi di nervosismo.

PARTITA A DUE FACCE – L’Inter col Napoli aveva qualcosa da dimostrare a livello di gestione mentale delle gare, in particolare dei big match. Che risposta c’è stata? Come è andata sul campo? La risposta è stata interlocutoria. Così così, si direbbe colloquialmente. Con una netta divisione tra primo e secondo tempo.

PRIMO TEMPO IN CRISI – L’inizio di Napoli-Inter è stato abbastanza scioccante per i nerazzurri. Gli uomini di Luciano Spalletti sono partiti alti, pressando forte e presentandosi in area avversaria da subito con e senza palla. Ma l’episodio decisivo è il rigore causato al minuto 6 da un approssimativo Stefan de Vrij. Quell’evento consegna l’intero primo tempo nelle mani dei padroni di casa. L’Inter infatti, come visto altre volte, sbanda. Perde le distanze, soffre il pressing e le ripartenze, fatica a cucire la manovra e rendersi pericolosa. Più che avvicinarsi al pareggio insomma sembra nell’aria il 2-0. Un avvio molto simile, per fare un esempio, a quello della partita a Firenze con la Fiorentina. Un gol concesso per degli errori, che galvanizza gli avversari e al contempo manda i nerazzurri in frenesia. Ogni gesto si pervade di nervosismo e la squadra perde tutte le certezze a cui è solita aggrapparsi. Questo causa minuti e minuti e minuti di sofferenza. Un periodo di crisi, che anche a causa delle abilità specifiche dei giocatori del Napoli si è protratto per praticamente tutto il primo tempo.

RIPRESA NEL SECONDO – L’Inter ha avuto bisogno della pausa per ritrovarsi. Forse parlarsi, tranquillizzarsi, mettere a posto le cose. Anche de Vrij, per dire il più in crisi nella prima frazione, è tornato con un piglio diverso. Nel secondo tempo la squadra ha ripreso le redini. E ha pareggiato subito. Un segnale di personalità e forza mentale. Che ha cambiato l’andamento della partita. Che è diventata ben più equilibrata. Anzi, con un paio di interventi decisivi dei difensori azzurri. Come detto, una gara a due facce. Da cui escono vizi e virtù.

LEZIONI DA IMPARARE – L’Inter a Napoli nel primo tempo si è causata un problema. E ha dovuto combattere coi fantasmi di questa situazione. Nel secondo tempo ha dimostrato di essere riuscita a domare questi spettri. Rimettendo a posto le cose, almeno per il risultato minimo. Una prova da analizzare nel complesso. Che però ha visto una reazione su cui puntare per il futuro. Una lezione importante da imparare.