Inter, col Napoli è la grande occasione dei titolarissimi

Napoli-Inter è la grande occasione dei titolarissimi di Inzaghi. Saranno loro infatti i protagonisti del big match, e loro stanno vivendo una stagione di alti e bassi specialmente in questo genere di partite.

BIG MATCH, BIG PLAYERS – Napoli-Inter sarà un incrocio importante in chiave scudetto. Magari non decisivo, ma importante sì. Guardando al lato nerazzurro, c’è la possibilità di consolidare un primato conquistato malgrado un periodo di chiaro rallentamento. Con un vantaggio che diventerebbe prezioso soprattutto in vista degli impegni multipli del prossimo futuro, che gli avversari non hanno. Il peso dell’impegno, e della posta, chiama in causa i giocatori. I protagonisti in campo. In particolare i titolarissimi di Inzaghi.

TITOLARISSIMI IN DISCUSSIONE – Per Napoli-Inter infatti il tecnico ha fatto in modo di arrivare coi suoi fedelissimi pronti. Le scelte di rotazione fatte fino ad oggi mandano in campo esattamente quelli che tutti ci aspettiamo. Quei giocatori, i leader, i top player, però hanno qualcosa da dimostrare, malgrado il loro status. Qualcosa che è legato agli alti e bassi costanti della stagione.

OCCASIONE DI DIMOSTRARE – I titolarissimi infatti arrivano diretti da Juventus-Inter. Quella partita che ha portato Mkhitaryan a parlare esplicitamente dei problemi della squadra nel trovare la giusta connessione mentale con le gare, che sia nell’approccio o nello sviluppo. Quella partita in cui i titolarissimi non sono riusciti a dare il loro vero contributo in campo, finendo per portare a casa una sconfitta. Proprio questo fa diventare la sfida col Napoli un’occasione. Anzi, la grande occasione.

CAMBIARE LA ROTTA – L’Inter infatti per tutto l’anno ha faticato a trovare il giusto rendimento nei big match. Ma in particolare nel 2025 questa tendenza si è persino esacerbata. Traducendosi in prestazioni scialbe e occasioni perse. Tutte circostanze impossibili da non collegare proprio ai titolarissimi. Cioè quelli a cui Inzaghi si è affidato in queste occasioni, e che ripetutamente hanno deluso. Napoli-Inter è l’occasione di cambiare rotta. Un’occasione che magari non sarà l’ultima, ma che è importante per il momento in cui arriva. Un segnale sabato cambierebbe la percezione generale. Proprio nel momento decisivo della stagione. I titolarissimi riusciranno finalmente a trovare la rotta?