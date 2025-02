Inter, col Napoli due giocatori chiedono spazio a Inzaghi

Per Napoli-Inter ci sono due giocatori che spingono per avere dello spazio. Il campo infatti restituisce a Inzaghi due potenziali protagonisti oltre ai titolarissimi.

OPZIONI FORTI – La formazione dell’Inter per il big match con Napoli è già fatta. Non ci sono dubbi sul fatto che Inzaghi punterà sui tuoi titolarissimi. I leader del gruppo, quelli che devono indicare la via e cambiare rotta rispetto agli altri incroci di peso vissuti in stagione. Però il campo presenta altri due potenziali protagonisti. Due giocatori che chiedono spazio a Inzaghi.

Protagonisti per Napoli-Inter?

SECONDO ATTACCANTE – Il primo è Arnautovic. L’austriaco ha vissuto una carriera in nerazzurro di alti e bassi, con problemi sia fisici che di atteggiamento che hanno monopolizzato le discussioni. In questo periodo però l’attaccante è decisamente una risorsa per Inzaghi. Il terzo attaccante, forse per rendimento persino il secondo visti i problemi fisici di Thuram. Dopo il gol decisivo con la Fiorentina, la perla in Coppa Italia certifica una condizione fisica e mentale da considerare. Sicuramente a partita in corso, ma verrebbe da riflettere persino su un ruolo da titolare. Il secondo elemento invece è a centrocampo.

ALTERNATIVA A CENTROCAMPO – Parliamo di Zielinski. Il polacco ha faticato a imporsi all’Inter, trovando il modo di incidere solo a sprazzi. Anche per lui però l’ultimo impegno in Coppa Italia non si può ignorare. Il centrocampista infatti ha mostrato leadership e capacità di calarsi nella partita, di capirne i momenti ed adattarsi a questi. Cioè proprio quello che alla squadra è mancato nei big match. Per questo Inzaghi non può ignorare il suo messaggio. E ha due giocatori da considerare al pari dei titolarissimi per la sfida col Napoli.