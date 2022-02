Inter, col Milan serve massima attenzione difensiva sulla fascia destra

La forza del Milan sulla fascia sinistra chiama l’Inter ad avere particolare attenzione sulla destra. Qui c’è la chiave difensiva del match. Con Skriniar primo responsabile.

FASCIA FONDAMENTALE – Inter-Milan ha una fascia che si può considerare chiave per lo sviluppo del match. I rossoneri infatti hanno nei giocatori sulla sinistra la loro catena offensiva preferita. Theo Hernandez è uno dei giocatori che tocca più palloni, oltre ad essere una risorsa per dribbling, progressione, gol e assist. E davanti a lui gioca Rafael Leao, il giocatore più in vetrina del momento, in costante crescita e decisivo anche lui per velocità, dribbling, gol e assist. Diventa evidente quindi che per i nerazzurri la fascia destra è fondamentale per la solidità difensiva.

GIOCATORE SIMBOLO – C’è un giocatore che diventa simbolo di questa responsabilità. Parliamo di Milan Skriniar. Uno dei leader della squadra, che si esalta soprattutto quando c’è da usare il fisico, baluardo difensivo che gioca proprio sulla destra della difesa a tre. Sarà lui a dover controllare Leao, e in generale il settore nevralgico dell’attacco del Milan. Aiutato anche dall’esterno di fascia (Darmian o Dumfries) e dagli altri compagni, ovviamente. Ma il responsabile della zona è lui. E quindi i riflettori vanno sul numero 37.

SCONTRO CHIAVE – Leao contro Skriniar. Questo è il riassunto dello scontro che potrebbe essere la chiave di Inter-Milan. La solidità nerazzurra sulla fascia destra è il mano allo slovacco. Che ha la responsabilità di sterilizzare il portoghese. La principale arma offensiva rossonera. La responsabilità è grande. Ma il numero 37 ha già dimostrato di poter reggere compiti simili.