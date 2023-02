Inter, col Milan dominio territoriale con pochi frutti: mancano occasioni

L’Inter col MIlan ha ottenuto poco rispetto alla superiorità vista sul campo. Ancora una volta alla squadra di Inzaghi è mancata un filo di cattiveria.

RISULTATO STRETTO – L’Inter col Milan ha conquistato sul campo una vittoria netta. Persino schiacciante per quanto visto in certi momenti. Il risultato di 1-0 però restituisce un’idea diversa. Questo perché i nerazzurri non hanno saputo sfruttare a dovere la superiorità mostrata. Un limite che va analizzato.

PRODUZIONE LIMITATA – L’Inter col 64% di possesso palla ha prodotto 15 tiri. Di cui in porta solo 4. E con l’unico gol arrivato su angolo, quindi su sviluppo da calcio piazzato e non da azione. Gli xG prodotti da una squadra che ha giocato praticamente da sola per la maggior parte dello sviluppo della partita sono tra gli 0,6 e gli 0,76 a seconda dei modelli. Pochi. Troppo pochi. Certo, ci sono due gol annullati che potevano arrotondare il risultato. Ma lo stesso l’Inter non ha spinto sull’acceleratore.

MESSAGGIO DA ANALIZZARE – L’1-0 finale restituisce l’idea di una squadra superiore, che ha giocato un po’ come il gatto col topo. Accontentandosi della superiorità in un certo senso. Senza affondare il colpo. Un atteggiamento rischioso. Inutilmente rischioso. Anche il derby vinto porta un messaggio: l’Inter deve imparare a chiudere le partite. Mettendo in campo una maggiore cattiveria agonistica.