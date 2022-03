Inter, col Milan approccio fondamentale: cancellare le ultime due gare

L’Inter nella sfida di Coppa Italia col Milan deve migliorare un aspetto problematico delle ultime due partite. Vale a dire l’approccio.

APPROCCIO DA MIGLIORARE – Milan-Inter, per quanto sia solo l’andata, è una gara da affrontare con la massima attenzione. Da subito, dal primo minuto. Un concetto che può sembrare uno slogan, ma che ha un riferimento specifico per i nerazzurri. Vale a dire le ultime due gare giocate, contro Sassuolo e Genoa.

ERRORI RECENTI – Sassuolo e Genoa hanno un punto di contatto. In entrambe queste sfide infatti l’Inter ha iniziato male. Contratta, impaurita, in balia degli avversari. Schiacciata dal pressing, costretta a errori al limite dell’inspiegabile. E dopo questo approccio molle sono serviti dai 20 ai 45 minuti per riprendersi. In un caso, contro il Sassuolo, con già due reti al passivo. Insomma, un approccio sbagliato, che sia per superficialità, sentirsi superiori o per nervosismo e timore, può compromettere lo svolgimento dell’intera gara. Per questo col Milan è particolarmente importante farci attenzione.

PRIMO PASSO – L’Inter in questo derby ha un’occasione di riscatto. Generale e specifico. Per coglierla è importante anche cominciare bene. L’approccio a questa gara, dopo le ultime due, ha un significato specifico. E sarebbe la prima dimostrazione. Il primo passo di un viaggo auspicabilmente migliore.