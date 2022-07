Inter, col Lione schierato Dimarco a sinistra. Manca un uomo lì? – TS

L’Inter ieri ha rimontato e pareggiato 2-2 contro il Lione. Simone Inzaghi, sulla corsia mancina, ha schierato dal primo minuto Federico Dimarco che non ha fatto male.

MANCANZA – Visto che Robin Gosens non è al 100% ed era rientrante da un infortunio, ieri contro il Lione Simone Inzaghi ha rispolverato Dimarco esterno sinistro. Una buona prova del numero 32 nerazzurro che ha fornito pure il cross per Lukaku. Ma, come spiega Tuttosport, è palese che lì manchi qualcosa. Contro il Lecce alla prima giornata è difficile ipotizzare che Gosens recuperi tutta la strada persa in questa preparazione e, dopo aver perso Perisic, sembra proprio necessario un intervento su questa corsia. Al momento nulla si muove però, mai dire mai. Considerando che il mercato chiude dopo ben 4 giornate..

Fonte: Tuttosport