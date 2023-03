Inter, col Lecce approccio giusto: dato evidente nei primi minuti

Inter-Lecce ha visto gli uomini di Inzaghi approcciare la partita nel modo corretto. E c’è un dato sul possesso palla che lo mostra.

APPROCCIO NECESSARIO – L’Inter nella sfida col Lecce doveva riscattare la brutta prestazione di Bologna. E il punto di partenza doveva essere un buon approccio alla partita. Troppe volte infatti gli uomini di Inzaghi si sono presentati in campo senza la giusta concentrazione in sfide non di cartello. Coi giallorossi invece proprio i primi minuti hanno spianato la strada alla vittoria.

MEZZ’ORA DI FUOCO – C’è un dato che mostra come i nerazzurri siano riusciti subito a schiacciare il Lecce nella sua area. Tenendo il controllo del gioco. Nel report della Lega Serie A c’è il possesso palla espresso in minuti. Questa è la specifica dei primi trenta minuti di partita, con l’Inter a sinistra e il Lecce a destra:

Gli uomini di Baroni nella prima mezz’ora di gara sostanzialmente non hanno visto palla. E forse non a caso proprio alla fine di questo forcing è arrivato il gol di Mkhitaryan. Un buon approccio, che ha indirizzato la partita.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale