Inter, col Genoa la fascia destra assente nello sviluppo offensivo

Il Genoa ha messo in difficoltà lo sviluppo della manovra sulle fasce dell’Inter. Con quella di destra, con Darmian e Bisseck, risultata del tutto sterilizzata.

PROBLEMA SULLE FASCE – L’Inter col Genoa ha trovato molte difficoltà a sviluppare la solita manovra offensiva. Con le fasce in particolare a risultare assenti nel consueto contributo. E tra le due corsie la lente di ingrandimento va su quella di destra. A sinistra infatti, pur con un Carlos Augusto non brillante, i nerazzurri sono riusciti a creare qualcosa tra il brasiliano e Bastoni. Darmian e Bisseck invece si sono sostanzialmente fermati.

DARMIAN E BISSECK BLOCCATI – L’ormai consueto tandem di destra non è riuscito a trovare spazi nelle ermetiche coperture di Gilardino. Tanto che le heatmap dei due giocatori prese da Whoscored risultano quasi sovrapposte. Questo è Bisseck:

E questo Darmian:

Chiaramente il numero trentasei ha più presenza offensiva, ma nulla che risulti incisivo. Ed è proprio il suo contributo ad essere stato singolarmente problematico.

NESSUNO SPUNTO OFFENSIVO – Le statistiche di Darmian dicono molto. Con 33 tocchi è terz’ultimo dei titolari, superato in negativo solo dalle punte (Thuram 32, Arnautovic 24). Un dato che peggiora ancora se consideriamo i passaggi. L’ex Parma ha realizzato solo 12 passaggi, e con una percentuale del 67%. Nessun passaggio chiave, nessun cross. E se Bisseck nelle utlime uscite aveva in parte coperto la sua mancanza di spinta, stavolta nemmeno lui è riuscito a compensare. Pur toccando molti palloni infatti il tedesco non ha trovato modo di proiettarsi in zona pericolosa, come invece era riuscito a fare nelle ultime uscite. Così come risultato finale nella partita col Genoa la fascia destra è risultata assente.