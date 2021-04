Inter, col Crotone serve una dimostrazione di cattiveria agonistica

Crotone-Inter è una gara con un elevato peso specifico. Per questo i nerazzurri devono affrontarla col piglio giusto.

GARA DECISIVA – Crotone-Inter sembra una gara senza storia. Sulla carta tutto è a favore dei nerazzurri. Che devono fare gli ultimi punti per il sogno scudetto contro l’ultima in classifica. Proprio questo contesto però si può ritorcere contro. La partita quindi richiede un’attenzione particolare. L’approccio mentale va curato come non mai.

PARTITA INSIDIOSA – Crotone-Inter sostanzialmente è una trappola. Basta poco per trasformare una partita segnata in positivo in una maledetta. I nerazzurri devono mantenere la calma, senza perdere di vista l’obiettivo. Facile a dirsi, meno a farsi coi punti che pesano sempre di più. Per questo una partenza decisa, cattiva in termini agonistici è quanto mai auspicabile.

APPROCCIO CATTIVO – Aggredire il Crotone dal primo minuto, dimostrarsi subito convinti e decisi in campo serve a mettere in chiaro le cose. Far capire che l’Inter è l’Inter. E vuole portare a casa il massimo. Gli avversari non devono avere la possibilità di prendere fiducia, di credere nel colpo di coda. Per gli uomini di Conte non è il caso di complicarsi la vita. Serve il giusto segnale fin dal fischio d’inizio. Deciso e cattivo.