Inter, col Cagliari i calci piazzati possono essere una chiave

L’Inter per trovare un risultato positivo col Cagliari può contare su un punto di forza specifico: i calci piazzati, che rappresentano un problema per i rossoblù.

SITUAZIONE DA ATTENZIONARE – I calci piazzati sono una componente del gioco che nel calcio moderno ha acquisito sempre più importanza. Ma nello specifico nell’incrocio tra Inter e Cagliari queste situazioni possono trovare un peso decisivo. Questo per le caratteristiche che le due squadre hanno mostrato in questa stagione di Serie A.

MIGLIORE ATTACCO – L’Inter infatti, oltre ad essere il miglior attacco del campionato, è nello specifico la squadra migliore a sfruttare i calci piazzati. Sono tredici le reti arrivate in situazioni di palla ferma, più di tutte le altre squadre. Coi corner in particolare a brillare come risorsa preferita. E questo punto di forza va a incastrarsi con una particolare debolezza degli uomini di Nicola.

PEGGIOR DIFESA – Il Cagliari infatti sta all’opposto dello spettro. Non nei gol segnati, ma in quelli subiti. I rossoblù sono la peggior difesa sui calci piazzati. Vale a dire la squadra che subisce più reti in queste situazioni specifiche. Un quarto esatto dei gol al passivo in questa Serie A dei sardi arriva su calcio da fermo. Impossibile quindi non pensare che Inter-Cagliari possa essere decisa proprio da queste situazioni. Ecco quali saranno gli uomini, scelti da Simone Inzaghi, che potranno provare a sfruttare queste chance.