Inter, col Bologna reazione agli ultimi risultati: ripartire con personalità

Inter-Bologna richiede agli uomini di Inzaghi una reazione alle ultime partite. Serve mettere in campo personalità per scacciare i fantasmi.

RISULTATI AMARI – L’ultima settimana ha lasciato una certa amarezza in casa Inter. Prima il pari con la Sampdoria poi la cocente sconfitta col Real Madrid. Non il modo migliore per ripartire dopo la sosta per le nazionali. Nel calcio moderno non c’è tempo per guardarsi indietro. Oggi si gioca di nuovo. E quindi gli uomini di Inzaghi sono chiamati a reagire. A dimostrare in campo.

RISPONDERE ALLA PRESSIONE – Chiariamo un punto. L’Inter di Inzaghi non ha mai avuto problemi di approccio. Ma adesso la pressione inizia a montare. Con l’Inter di mezzo basta poco, ma due partite storte si sentono in ogni caso. Lasciano dei tarli nella testa. E adesso il calendario diventa più fitto e difficile. Il gioco insomma si fa duro. Cominciare al meglio col Bologna darebbe un segnale sulla consistenza della squadra. Scrollando di dosso qualche timore.