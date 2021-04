Inter, col Bologna c’è da vendicare (di nuovo) una sconfitta

La sfida col Bologna non è e non deve essere una come tante per l’Inter di Conte. Pesa il precendente dello scorso anno.

ULTIMA SCONFITTA – L’Inter in Serie A in questa stagione ha perso solo due partite. Con la Sampdoria e col Milan nel derby di andata. Sapete qual è stata l’ultima sconfitta per Conte in campionato prima di queste due? Inter-Bologna, giocata nel luglio dello scorso anno causa Covid. Una ferita ancora aperta, quantomeno nel mio cuore di tifoso.

VENDETTA VERA – Non serve che vi ricordi la trama. Sono convinto che basti sinteticamente il nome Juwara. Un attaccante gambiano mai più sentito in seguito. Una rimonta subita in un modo talmente rocambolesco da sfiorare l’assurdo. A prescindere dallo svolgimento, il punto è che quella col Bologna è stata l’ultima sconfitta in Serie A della prima Inter di Conte. Un partita che ha significato di fatto l’addio a ogni sogno di titolo. Un atto di lesa maestà da vendicare in ogni occasione che si presenta.