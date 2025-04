Inter, col Bayern Monaco serve mantenere un’idea offensiva

L’Inter col Bayern Monaco non può pensare di cavarsela solo con la fase difensiva. Per uscire da Monaco con un risultato positivo servirà focus sulla fase offensiva.

RICORDARSI DELLA FASE OFFENSIVA – Per la sfida col Bayern Monaco la mente di tutti è alla fase difensiva dell’Inter. Vale a dire quella che ha brillato di più in tutto il cammino in Champions League, tanto da diventare il principale punto di forza della squadra agli occhi dei commentatori. Ma attenzione: a Monaco i nerazzurri non possono pensare di ridurre la loro prestazione solo al non possesso.

DIFESA SOTTO PRESSIONE – I motivi sono due. Il primo è il livello degli avversari. Il Bayern Monaco è una delle migliori squadre in Europa per rosa. Si intende una delle due, tre, quattro favorite assolute per la vittoria finale sin dal primo giorno. Il livello insomma è altissimo. Circa il massimo. Questo si traduce in una qualità assoluta dei giocatori. Gli elementi offensivi sono tanti, con qualità diverse e diffuse. I pericoli insomma sono ovunque. Anche con una partita difensiva perfetta può bastare una giocata individuale per cambiare l’andamento della gara. L’Inter quindi non può accontentarsi di rimanere arroccata. I rischi sono troppi, e arrivano da ogni parte. Per superare l’ostacolo servirà fare qualcosa nella metà campo offensiva, oltre a difendersi con grande attenzione. E questo chiama in causa gli attaccanti.

ATTACCANTI FONDAMENTALI – Il secondo motivo infatti è che la chiave del successo di una strategia difensiva è proprio il rendimento degli attaccanti. Quello che, per dire, è mancato a Parma, facendo crollare il castello nel secondo tempo. Senza le punte la difesa non allevia mai la pressione, con la palla in costante possesso degli avversari. Serve quindi che in particolare Lautaro Martinez e Marcus Thuram diano peso al reparto. Difendendo palla, trovando scambi, allungando la difesa avversaria. In un concetto, creando preoccupazioni al Bayern, non lasciandoli tranquilli nemmeno in possesso. Per questo l’Inter non deve perdere di vista la sua fase offensiva. Facendola diventare la prima chiave del successo della fase difensiva.