Inter, clean sheet nella notte più importante. Difesa presente

La difesa dell’Inter ha risposto ancora una volta presente, cancellando le critiche giustificate degli ultimi giorni. La squadra di Simone Inzaghi non ha subito gol, questa volta anche in trasferta contro il Porto.

SICUREZZA – L’Inter si è ritrovata solida, più che mai in questa stagione, contro il Porto. I nerazzurri avevano ottenuto il clean sheet solamente una volta quest’anno in trasferta, contro la Sampdoria a Genova. In Champions League, nella notte più importante del 2022/2023, la squadra di Simone Inzaghi ha risposto presente e si è imposta alle offensive degli avversari. Tutti hanno ricoperto un ruolo fondamentale, da Matteo Darmian in primo piano fino a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Merita una menzione d’onore anche Danilo D’Ambrosio, entrato nella maniera giusta e intelligente in più frangenti. Ha chiuso in diverse occasioni Pepe, portandolo anche all’espulsione con due ammonizioni. Il reparto arretrato è stato poi aiutato nel finale da André Onana, riuscito a sopperire agli errori in marcatura degli ultimi minuti di follia, tipici della pazza Inter.