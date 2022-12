Inter, clean sheet con il Salisburgo: Inzaghi lavora sull’equilibrio smarrito

L’Inter, dopo il test con lo Gzira United, ha sfidato il Salisburgo al “Tony Bezzina Stadium” imponendosi con un netto 4-0 (vedi pagelle). La squadra di Inzaghi, oltre a mettere a segno quattro reti, è riuscita a mantenere la porta inviolata anche grazie a un paio di buoni interventi di Handanovic. L’obiettivo è proprio quello di trovare maggior equilibrio rispetto alla prima parte di stagione

NOTA POSITIVA – L’Inter di Simone Inzaghi continua con il programma invernale di amichevoli e dopo aver vinto contro il modesto Gzira United, ha strapazzato anche il Salisburgo con quattro reti e un’ottima prestazione anche da parte dei giovani (vedi focus). La notizia che certamente farà maggior piacere al tecnico interista e alla squadra è essere riusciti a mantenere la porta inviolata, anche grazie a un paio di interventi prodigiosi di Samir Handanovic (QUI le sue dichiarazioni).

Inter, clean sheet contro il Salisburgo: Inzaghi vuole trovare l’equilibrio smarrito

L’obiettivo di questa sorta di pre-campionato bis è proprio quello di lavorare sulla fase difensiva e sull’equilibrio mai trovato nella prima parte di stagione. L’Inter solo in campionato ha infatti incassato ben 22 reti (quasi tutte in trasferta), a fronte delle 34 messe a segno. È chiaro che qualcosa non ha funzionato e quel qualcosa va aggiustato proprio adesso perché già dal 4 gennaio si inizia forte con la sfida casalinga contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti. In attesa del ritorno di tutti i Nazionali, Inzaghi lavora sugli aspetti più spinosi.