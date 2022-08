Inter, classifica marcatori estiva: Lautaro Martinez primo tra i primi (a +5 e +7)

Inter, classifica marcatori subito aggiornata. Terminate le amichevoli estive con la sconfitta di Pescara, salvo test last minute, non ci saranno ulteriori variazioni. Lautaro Martinez, in ogni caso, è e sarà il bomber estivo dell’Inter a priori. Più di una sorpresa alle spalle dell’attaccante argentino. Scopriamo insieme l’attuale classifica marcatori dell’estate nerazzurra

INTER CLASSIFICA MARCATORI – La sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Villarreal (vedi analisi tattica) chiude – per ora – l’estate nerazzurra. Sono 9 gli appuntamenti da 90′ più recupero: 5 amichevoli e 4 allenamenti congiunti. Il gol di Danilo D’Ambrosio a Pescara è il numero 42 dell’estate nerazzurra. Più precisamente il 40°, dato che all’elenco vanno aggiunti due autogol. Il numero 10 in amichevole. I marcatori diversi sono sempre 17 (di cui solo 15 ancora in rosa, ndr). Ma chi guida la classifica marcatori nerazzurra? Nessun dubbio su Lautaro Martinez con i suoi 10 gol, di cui solo 2 in amichevole. Stesso bottino “ufficiale” di Romelu Lukaku – che insegue nella classifica complessiva a quota 5 – e del già citato D’Ambrosio, a sorpresa a 3 con Joaquin Correa, terza punta in lista. Di seguito la classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, classifica marcatori estiva completa

10 GOL – Lautaro Martinez (8).

5 GOL – Romelu Lukaku (3).

3 GOL – Danilo D’Ambrosio (1) e Joaquin Correa (2).

2 GOL – Kristjan Asllani (1), Nicolò Barella (1), Roberto Gagliardini (1), Raoul Bellanova (2), Edin Dzeko (2) e Hakan Calhanoglu (2).

UN GOL – Alessandro Fontanarosa (1), Mattia Sangalli (1, poi ceduto in prestito al Lecco), Andrea Pinamonti (1), Valentino Lazaro (1, poi ceduto in prestito al Torino), Dennis Curatolo (1), Mattia Zanotti (1) e Milan Skriniar (1) + Aut. Simone Ciancio (Novara) e Aut. Federico Bevilacqua (Pergolettese).