Inter, classifica marcatori estiva: Asllani sul podio, Gagliardini entra in lista

Inter, classifica marcatori subito aggiornata. Non cambia la vetta dopo il terzo impegno estivo stagionale. Asllani mette a segno il suo primo gol in amichevole con la maglia dell’Inter ma in realtà è già il secondo. La novità è Gagliardini, che si aggiunge alla lista dei nerazzurri con almeno una rete. Scopriamo insieme la classifica marcatori dell’estate nerazzurra

INTER CLASSIFICA MARCATORI – Arriva il primo pareggio dell’estate nerazzurra dopo le due vittorie precedenti. Un allenamento congiunto e due amichevoli per l’Inter di Simone Inzaghi, finora. I gol segnati, con quello di Kristjan Asllani, sono 16. Da 11 diversi marcatori. L’ultimo in ordine di tempo è Roberto Gagliardini, che impiega meno di un tempo per andare in rete. Ma chi guida la classifica marcatori nerazzurra? Al momento resta in vetta Lautaro Martinez, rimasto a secco contro il Monaco (vedi analisi tattica di Inter-Monaco) a Ferrara. A seguire, sul podio, proprio Asllani ma non solo. Il prossimo impegno “ufficiale” dell’Inter è previsto in Francia, in casa del Lens (vedi calendario completo). Di seguito la classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, classifica marcatori estiva completa

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

2 GOL – Joaquin Correa (1) e Kristjan Asllani (1).

UN GOL – Romelu Lukaku (1), Alessandro Fontanarosa (1), Mattia Sangalli (1), Andrea Pinamonti (1), Valentino Lazaro (1), Dennis Curatolo (1), Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini.